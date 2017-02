Kids' Choice Awards 2017: Dagi Bee & Die Lochis sind nominiert!

Bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards werden in den Kategorien Film, Fernsehen und Musik jedes Jahr unglaublich coole Stars nominiert. Dieses Jahr findet die Verleihung am 11. März statt. Zu den Nominierten gehören zum Beispiel Zendaya Coleman in der Kategorie "Beste weibliche TV-Schauspielerin" und Selena Gomez und Ariana Grande in der Kategorie "Beste weibliche Sängerin".

Doch auch unsere deutschen Stars haben gute Chancen auf einen Preis. In der Kategorie "Lieblings-Star Deutschland, Österreich, Schweiz" kannst Du dafür sorgen, dass Lukas Rieger, Lena Gercke, Wincent Weiss oder Lina Larissa Strahl & Lisa-Marie Koroll einen Award bekommen.

Und auch für Julien Bam, Dominokati, Die Lochis und Dagi Bee kann gevotet werden. Diese vier (na ja, genau sind es ja fünf!) Stars würden sich alle unglaublich freuen, wenn sie einen Kids' Choice Award in der Kategorie "Liblings-Vlogger" mit nach Hause nehmen könnten.

Die besten Chancen hat vermutlich Dagi Bee. Die YouTuberin hat bereits 2015 UND 2016 gewonnen!

