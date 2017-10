Kevin Hart: Mit diesem Geständnis hat niemand gerechnet!

Kevin Hart ist DER Comedy-Star aus den USA. Ab heute spielt bzw. spricht er eine der Hauptrollen in der Animationskomödie „Der Unterhosenkapitän: Der supertolle erste Film“, die auf den Kult-Büchern von Dan Pilkey basiert. Wir haben Kevin Hart zum exklusiven Interview getroffen, in dem er über Unterhosen, schiefgelaufene Pranks und Hypnose spricht!

Kevin Hart: Wegen eines Unterhosen-Streichs wurde er verhaftet!

Kevin Hart leiht seine Stimme in dem Kinospektakel „Der Unterhosenkapitän: Der supertolle erste Film“ einem schelmischen Kind, das gerne Streiche spielt. Damit fügt der talentierte Schauspieler seinem Lebenslauf einen weiteren Punkt hinzu. Regie führte David Soren, der auch für die Kino-Hits „Turbo“ und „Shark Tale“ verantwortlich war. Basierend auf den Kult-Romanen von Dav Pilkey, erzählt „Der Unterhosenkapitän: Der supertolle erste Film“ die Geschichte zweier überaus phantasievoller Scherzkekse, George (gesprochen von Kevin Hart) und Harold (Thomas Middleditch). Das Duo hypnotisiert seinen Schuldirektor und lässt ihn glauben, er sei ein Superheld, der „Der Unterhosenkapitän“ (Ed Helms) genannt wird. Auch Jordan Peele, Kristen Schaal und Nick Kroll sind in der Animationskomödie zu hören.

Der Schauspieler und Comedian hat übrigens schon ziemlich unangenehme Erfahrungen mit Unterhosen gemacht: „Ich wurde [als Kind] verhaftet, weil ich einem Mädchen im Spass die Unterhose so weit hochgezogen habe, dass sie zwischen ihren Po-Backen stecken blieb", gesteht Kevin Hart im Interview.

Kevin Hart: Dauergast auf der Leinwand

Kevin Hart ist kein Fremder in Sachen Animation. Er lieh bereits „Showball“ in „The Secret Life of Pets“ seine Stimme. Neben „Der Unterhosenkapitän: Der supertolle erste Film“ spielt Hart aktuell auch in „The Upside, „Ride Along 3“ und dem Remake von „Jumanji: Welcome to the Jungle“ mit. Im kommenden Jahr wird er in „Night School“ und dem Remake der Komödie „The Great Outdoors“ zu sehen sein.

Unsere Reporterin Rachel Kasuch traf Kevin Hart zum Interview, um mit ihm über das Original und die Adaption von „Der Unterhosenkapitän“ zu diskutieren. „Nachdem ich den Film angeboten bekommen hatte, habe ich recherchiert und mir die Bücher besorgt", erklärt Hart, wie er sich auf die Rolle vorbereitet hat. Außerdem spekulierte der Schauspieler darüber, wie die Welt ihn beschreiben würde und wen er hypnotisieren würde. „Wenn ich jemanden hypnotisieren könnte, um etwas für mich zu tun, würde ich wahrscheinlich meinen Hund hypnotisieren, damit er endlich mal hört.". Wenn ihr mehr von Kevin Hart sehen wollt, checkt das ganze Interview (auf englisch) im Video:

Der Unterhosenkapitän mit Kevin Hart läuft ab dem 12. Oktober im Kino!