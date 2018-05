Kendall Jenner: Das denkt sie wirklich über ihre Schwester Kylie Jenner

Seit Kylie Jenners Tochter Baby Stormi auf der Welt ist, scheint es so, als würde sich alles nur noch um die jüngste Schwester der Kardashian-Jenner-Clans drehen. Doch was denkt eigentlich Kylie Jenners Schwester Kendall über die junge Mama?

Kendall Jenner freut sich für ihre Schwester Kylie Jenner

Baby Stormi ist gerade mal drei Monate alt und hat schon jetzt alle Herzen erobert! Seit die kleine Tochter von Kylie Jenner auf der Welt ist, freuen sich Fans der Make-up-Queen einfach richtig krass über jedes neue Foto, das die frischgebackene Mama von dem süßen Baby postet. Kylies Schwester Kendall Jenner musste sich aber erst mal an die neue Situation gewöhnen. „Es ist natürlich ein bisschen komisch, wenn deine kleine Schwester vor dir ein Baby bekommt“, sagt das Model in einem Interview mit der amerikanischen Zeitschrift Elle. Doch mittlerweile ist Kendall mega happy darüber, wie es ist! „Ich habe zwar nicht erwartet, dass es so kommen würde. Aber es ist wunderschön“, sagt sie. Mit diesen süßen Worten für ihre Schwester Kylie beweist Kendall, was für eine liebevolle Schwester sie ist.

Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am Mai 2, 2018 um 10:01 PDT

Kendall Jenner: So hat Baby Stormi die Beziehung zu Schwester Kylie Jenner beeinflusst

Dass Kendall so super happy für die frischgebackene Mama Kylie ist, freut Fans der beiden Jenner-Schwestern natürlich total! Das Model hat jetzt sogar verraten, dass Baby Stormi ihr gutes Verhältnis zu Kylie sogar noch gestärkt hat. „Es hat uns näher zusammengebracht. Wir hatten zwar schon immer eine sehr enge Beziehung, aber wir sind auch oft aneinandergeraten. Das (Die Geburt von Stormi) hat sie ein bisschen liebevoller mir gegenüber gemacht“, sagt Kendall. Dieses süße Geständnis von Kendall beweist, was die Schwestern seit Jahren bei gemeinsamen Auftritten immer wieder zeigen: Sie sind unzertrennlich und mega stolz aufeinander. Einfach super süß!