Facebook/Kay One

Jessica Paszka ist "Die Bachelorette 2017" und bisher macht sie ihren "Job" auch richtig gut. Sie ist authentisch, ehrlich und sehr direkt - versucht die Männer aus der Reserve zu locken und ihnen aufs Zahnfleisch zu fühlen. Und möglicherweise hat Jessi ihren Traummann in der Dating-Show sogar gefunden. Warum sie seit "Die Bachelorette" vergeben sein könnte, erfährst Du hier.

Die Bachelorette 2017: Alle News zur Show

Kay One unterstützt Bachelorette Jessica Paszka

Auch Kumpel Kay One findet, dass Jessica Paszka das richtig gut macht. Unter ihrem letzten Facebook-Post macht der Rapper ihr ein fettes Lob. "Die erste Bachelorette die wirklich cool und sympathisch ist und ihr eigenes Ding macht. Deshalb kann man es dir nur gönnen. Du warst damals schon immer für mich da wenn ich dich gebraucht habe. Ich zieh es mir heute Abend natürlich rein #support", so Kay One.