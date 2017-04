Sie waren das Dreamteam schlechthin: Kay One und Dieter Bohlen rockten gemeinsam die DSDS-Jury in der elften Staffel. Für seine Ex-Freundin Mandy "Grace" Capristo räumte Kay seinen Jury-Platz im darauffolgendem Jahr leider schon wieder. Doch nun gibt es großartige Neuigkeiten: Das Traumduo ist wieder vereint!

Kay One und Dieter Bohlen planen ein gemeinsames Projekt!

Über seine Social Media Kanäle verbreitete Kay One die freudige Nachricht: "NEWS. Freunde ich war lange still, aber jetzt lass ich die Katze einfach mal aus dem Sack. Es kommt was Neues von Dieter & mir ... Wann? Im Mai. Mehr verrate ich aber noch nicht. Muss ja spannend bleiben. Lasst euch einfach mal überraschen."

Kay One und Dieter Bohlen: Gemeinsamer Song?

Die Fans sind komplett aus dem Häuschen. Sofort starteten die Spekulationen unter seinem Facebook-Post. Um was kann es sich wohl handeln?

Wir haben die Top 3 der Ideen rausgesucht:

Comeback bei "Deutschland sucht den Superstar" Er wird Jury-Mitglied bei "Das Supertalent" Kay und Dieter machen gemeinsam Musik

Wir haben bei Kay One natürlich auch nachgehakt, doch bislang gibt sich der Rapper geheimnisvoll: "Ich kann da leider noch nichts genaues sagen, aber das wird eine richtig große Sache. Dieter und ich werden alles zerstören. Im Mai erfahrt ihr mehr!"

Unsere Vermutung: Da Kay One nur von sich und Dieter Bohlen spricht, tippen wir auf Nummer 3! Ein gemeinsamer Song von Kay und Dieter... wie geil wäre das denn?! Und vor allem... Wie klingt das wohl? Wir sind schon jetzt ganz gespannt und freuen uns darauf, wenn Kay ENDLICH das Geheimnis lüftet!

PS. Über Nummer 1 und 2 würden wir uns auch total freuen!!!

