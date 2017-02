Kay One: Dieser Song rührt alle zu Tränen

Schwere Zeiten für Kay One: Der Rapper trauert zur Zeit um seinen besten Freund Manuel Wahl. Der 20-Jährige starb am 15. Januar auf tragische Weise bei einem Autounfall, weil eine Geisterfahrerin frontal in seinen Wagen fuhr.

Auf Facebook postete Kay One zuletzt einen bewegenden, offenen Brief von Manuels Mutter und rührte damit seine Fans zu Tränen:

Kay One: "Unsterblich" ist eine Erinnerung an Manuel

Zu Ehren seines Kumpels hat Kay One nun den Track "Unsterblich" veröffentlicht. Besonders bitter: Der verstorbene Manuel war sogar beim Videodreh noch mit am Set. Von daher sind durch den Song automatisch viele Erinnerungen an die tiefe Freundschaft der beiden geknüpft.

"Ich werde dich und die Momenten mit dir NIE vergessen. Wir vermissen dich Bruder... #RIP", schrieb Kay One zum Release des offiziellen Videoclips. Den kompletten Song könnt ihr euch hier anhören:

Wir wünschen Kay One und der Familie von Manuel weiterhin viel Kraft in dieser schweren Zeit.

