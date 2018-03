Katy Perry: Nonne stirbt während Gerichtsstreit mit der Sängerin

Sängerin Katy Perry ist in einen unglaublichen Rechtsstreit verwickelt, der nun sogar zum Tod einer Nonne führte ....

Rechtsstreit

Die Nonnen Schwester Catherine Rose Holzman und Schwester Rita Callanan kämpften vor Gericht gegen den von ihrer Erzdiözese geplanten Verkauf ihres Klosters. Diese wollten das Anwesen mitten in Hollywood für rund 14,5 Millionen Dollar an Katy Perry verkaufen. Die Klosterschwestern wollten es stattdessen an eine Unternehmerin verkaufen, die das Anwesen in ein Hotel umwandeln wollte.

Nun fighting sale of convent to Katy Perry dies in court https://t.co/9loFbOx01k pic.twitter.com/Xq7VOvAEMF — BPworldnews (@BPworldnews) 11. März 2018

Tod der Nonne

Wenige Stunden vor dem Tod von Schwester Catherine Rose Holzman hatte sich die Nonne in einem TV-Interview über eine richterliche Entscheidung, die den Weg für den Verkauf ebnet, geärgert. "Zu Katy Perry sage ich: Bitte hören Sie auf", so Holzman. Die Schwestern wollten aus Überzeugung nicht an den Popstar verkaufen. Katy Perry "versinnbildliche alles, woran wir nicht glauben", betonte Holzman. Auf der Website der Klosterschwestern aus Los Angeles, standwiththesisters.org, wurde die traurige Nachricht bestätigt. Die 89-jährige ist am Freitag im Gerichtssaal kollabiert und dann gestorben. Wir wünschen den Angehörigen viel Kraft in dieser schweren Zeit.