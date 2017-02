Kattia Vides versuchte in der ersten Folge vom Bachelor 2017 Sebastian Pannek mit ihrem sexy Latina-Charme zu verführen. Und das gelang auch: Der Rosenkavalier hatte für Kattia am Ende eine Rose parat. Auch in Folge zwei will die Kolumbianerin Vollgas geben - zum Unmut einiger anderer Kandidatinnen. Der erste große Zickenkrieg findet aber nicht nur in der Villa statt, sondern auch bei Facebook!

Bachelor 2017: Kattia wird bei Facebook von den Ladies gedisst!

Bereits im Trailer zur neuen Folge vom Bachelor 2017 steht Kattia im Mittelpunkt: Im mega knappen Höschen und Top schlendert sie durch die Villa. Ganz besonders Tina und Inci gefällt der heiße Look allerdings überhaupt nicht. Auf der offiziellen Facebook-Seite zur Show macht sich Kandidatin Tina Bub Luft: "Wie kann man sich nur selbst so reduzieren. Im Tanga durchs Haus. Miss Billo 2017 - den Preis hätte Kattia verdient." Auch Bachelor Lady Inci Sencer steigt auf den Hate-Zug mit auf: "Sie will doch ihren Arsch fame machen", ätzt sie.

Der Angriff der Bachelor Kandidatinnen auf Kattia kommt bei den Zuschauern allerdings überhaupt nicht gut an. Speziell Tina bekommt ihr Fett in den Kommentaren weg: "Tina, du bist nach Evelyn echt das aller letzte in dieser Staffel", wütet eine Userin. Auch Inci wird für ihren Kommentar nicht gerade gefeiert: "Ich hatte vermutet Inci wirkt reifer als die meisten in der Staffel. Allerdings bin ich gerade sehr geplättet", schreibt ein anderer User.

Zumindest Inci hat anscheinend bemerkt, dass ihr Angriff auf Kattia Vides vielleicht nicht die beste Idee war. Sie hat ihren Kommentar bei Facebook mittlerweile wieder gelöscht. Der Zickenkrieg unter den Kandidatinnen wird aber sicherlich auch in den nächsten Wochen noch weitergehen - sowohl im TV als auch in den sozialen Netzwerken.

