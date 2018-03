Katja Krasavice hat es geschafft! Auf YouTube und Instagram begeistert sie regelmäßig über eine Millionen Fans mit ihren sexy Videos. Die selbst ernannte "Queen of Bitches" hat sich ihren Erfolg hart erarbeitet. Ihr Erfolgsrezept: Viel nackte Haut, intime Geständnisse und heiße Skandale. Wir präsentieren Euch die heißesten Videos der Leipzigerin.

"DOGGY"

Mit ihrem ersten Song "DOGGY" hat es Katja Krasavice in den Trends von iTunes direkt auf den ersten Platz geschafft. An diesen Mega-Erfolg will die 21-Jährige anknüpfen. Wir hoffen ihre nächste Single kommt bald auf den Markt.

Sexy Kalender

Katja brachte dieses Jahr erstmals einen eigenen Erotikkalender raus – und wie sollte es auch anders sein, ist dieser sofort ausverkauft gewesen! Einblicke in das sexy Shooting liefert die Beauty mit diesem Video auf Instagram.

"Musical.ly"

Heiß, heißer, Katja! In ihren Musical.ly-Videos liefert die Blondine ihren Fans sexy Gesangseinlagen.

Slow Motion

"Slow motion for me, slow motion for me – slow motion for me; move it slow motion for me": Diese Zeilen aus dem Song von Rapper Juvenile beschreiben folgendes Video der heißen Tschechin wohl am besten.

"Ice, Ice, Baby"

So sexy wie Katja Krasavice leckt wohl keiner an seinem Eis. Mehr hotte Videos von der YouTube-Queen findet ihr auf ihren Channel.

Wir haben für Dich 10 Fakten über Katja Krasavice gesammelt, die du garantiert noch nicht wusstest.