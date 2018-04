Katja Krasavice: Erfolgreicher als Shawn Mendes und Jason Derulo

Schon mit ihrem ersten Song „Doggy“ landete Katja Krasavice einen Mega-Hit! Wochenlang war das Lied mit Ohrwurmgarantie in den deutschen Charts. Doch mit ihrem neuen Song „Dicke Lippen“ ist die Blondine sogar noch erfolgreicher und läuft großen Stars wie Shawn Mendes den Rang ab.

„Dicke Lippen“ erobert die Charts

Dass in ihr ein richtiges Talent für Club-Hits schlummert, bewies die freizügige YouTuberin schon mit ihrem ersten Lied „Doggy“. Damit stieg Katja Krasavice auf Platz 7 der deutschen Single-Charts ein – dem höchsten Neueinstieg einer Sängerin seit zweieinhalb Jahren. Ganz schön krass! Mit ihrem neusten Song hat Katja sich nun aber nochmal selbst übertroffen. „Dicke Lippen“ ist nämlich auf Platz 4 der deutschen Single-Charts eingestiegen und in Österreich schaffte es die Sängerin damit sogar gleich auf den 1 Platz! „Ich glaube, mein neuer Hit kommt so gut an, weil er einfach einen ganz anderen Sound hat, als ‚Doggy‘ und das spricht natürlich dann auch nochmal neue Leute an“, sagt der YouTube-Star im BRAVO-Interview.

Katja Krasavice: Erfolgreicher als internationale Künstler

Lange Zeit wurde die Blondine von vielen nur belächelt. Doch mittlerweile macht Katja sogar großen Superstars wie Shawn Mendes, Camila Cabello und Jason Derulo mit ihrer Musik Konkurrenz. Mit „Dicke Lippen“ hat sie die international erfolgreichen Künstler nämlich übertroffen. So erfolgreich wie die Blondine ist keiner dieser Stars mit seinem neusten Hit in die deutschen Single-Charts eingestiegen. Shawn Mendes belegte mit „In My Blood“ zwar den 8 Platz, ist damit aber immer noch hinter Katja. Jason Derulo und Camila Cabello schafften mit ihren Songs „Tip Top“ und „Never Be The Same“ sogar nur einen Neueinstieg auf den Plätzen 50 und 30 und liegen damit weit hinter der „Dicke Lippen“-Sängerin. „Das Gefühl, so viel erreicht zu haben, obwohl so viele gesagt haben, dass ich das nicht schaffen werde, ist einfach unbeschreiblich toll“, sagt Katja zu BRAVO.

Bringt sie ein ganzes Album raus?

Auch in Zukunft können wir mit neuen Club-Hits von der YouTuberin rechnen. Im BRAVO-Talk hat die Blondine nämlich verraten, dass „Dicke Lippen“ garantiert nicht ihr letzter Hit war. „Ich liebe Musik und könnte mir gut vorstellen, mal ein ganzes Album rauszubringen. Das ist aber krass viel Arbeit und ich müsste auch davor noch überlegen, welche Musikrichtung mein Album haben soll.“ Wir sind auf jeden Fall schon gespannt, wann es so weit ist und die Blondine uns wieder mit neuer Musik überrascht …