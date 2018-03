Katherine Langford will Sängerin werden

Als Hannah Baker verzauberte sie im letzten Jahr Millionen Fans. Doch jetzt will Katherine Langford Sängerin werden! Die 21-Jährige bastelt bereits fleißig an ihrer Gesangskarriere.

2017 wurde Katherine Langford mit ihrer Rolle als Hannah in der Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht" zum Weltstar. Die hübsche Brünette wurde sogar für den Golden Globe als beste Schauspielerin nominiert und arbeitet nun an der zweiten Staffel der Show. Ab dem 28. Juni ist sie außerdem für den Film "Love, Simon" auf der Kino-Leinwand zu sehen. Wahnsinn, wie gut es für sie läuft! Doch nun könnte es etwas stiller um die gebürtige Australierin werden: "In den kommenden Monaten möchte ich mich ein wenig zurückziehen. Ich will mich musikalisch weiterentwickeln und neue Songs schreiben, denn da liegen meine Wurzeln", erklärte sie jetzt im Interview mit dem W Magazine.