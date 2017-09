Katherine Langford: Verliebt in ein Mädchen!

Katherine Langford (21) ist soooo talentiert!

Die ,,Tote Mädchen lügen nicht“-Darstellerin (spielt Hauptrolle Hannah) kann nicht nur gut schauspielern, sondern auch noch meeega gut singen! Das fanden ihre Fans jetzt durch einen bestimmten Internet-Clip heraus.

Und damit nicht genug! Die Australierin schreibt sogar eigene Songs: 2013 veröffentlichte sie drei davon auf ihrem eigenen YouTube-Kanal.

Katherine Langford: Sie schreibt eigene Songs

Ihr erster Post bei YouTube: Ein zuckersüßes Liebeslied namens ,,I’ve Got a Crush on Zoe Bosch“ (=,,Ich bin verknallt in Zoe Bosch“).

,,Oh Zoe Bosch, ich bin verknallt in dich, Girl“, lautet ein Teil des Liedtextes. ,,Ich habe keine Angst, es zu sagen", ,,Weil du so toll bist, du machst mich verrückt!“. Wie süß!