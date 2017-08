Karol Sevilla spielt in der Disney-Serie "Soy Luna" die Hauptrolle "Luna Valente". Hier erfährst Du alles, was Du über Karol Sevilla wissen willst.

Karol Sevilla: Alle Infos über den "Soy Luna" Star

Karol Sevilla ist mit ihren Eltern und ihrem älteren Bruder in Mexiko-Stadt aufgewachsen. Sie wurde am 9. November 1999 geboren. Karol ist ein Kinderstar - ihre Karriere begann schon mit sechs Jahren. Damals bekam sie mehrere Rollen in Werbespots. Ab 2008 spielte sie in verschiedenen Serien und Telenovelas mit. Dank ihrer Rolle "Luna Valente" in "Soy Luna" gelang ihr der internationale Durchbruch.

"Soy Luna" wird von den "Violetta"-Machern produziert und kann an den Erfolg des Vorbildes anknüpfen.

Karol Sevilla: 13 Fun Facts

Ihre Lieblingsgerichte sind Sushi und Enchiladas. Ihre Lieblingsfarben sind gelb und pink. Ihr Lieblingstier ist die Schildkröte. Ihr Lieblingstag ist Samstag. Ihre Lieblingszahlen sind die 6 und die 9. Ihre Lieblingsjahreszeit ist der Sommer. Ihre Lieblingsblume ist die Sonnenblume. Ihre Lieblingssportart ist Schwimmen. Ihre Lieblingsserie ist "The Walking Dead". Sie ist ein Fan von Justin Bieber und Selena Gomez. Sie hat einen Faible für Kerzen. Sie ist ein Nutella-Junky. Wenn sie eine Disneyfigur sein könnte, dann wäre sie Merida.

Karol Sevilla auf Instagram und YouTube

Karol Sevilla ist in den sozialen Medien sehr aktiv. Auf ihrem Instagram Account hat die süße Brünette über 5 Millionen Abonneten (Stand: 08/17). Neben den Dreharbeiten für die beliebte TV-Serie, dreht Karol auch noch für ihren eigenen YouTube-Kanal. Dort kann sie sich über 4,4 Millionen Abos freuen (Stand: 08/17).

Karol Sevilla: Ist Ruggero Pasquarelli ihr Freund?

Karol Sevilla und Ruggero Pasquarelli verstehen sich zwar auch privat super gut, allerdings sind die beiden nur gute Freunde. Denn Ruggero Pasquarelli ist seit 2013 mit der argentinischen Schauspielerin Candelaria Molfese zusammen, mit der er gemeinsam den YouTube-Kanal "Ruggelaria“ betreibt. Karol Sevilla hingegen ist offiziell Single.