Justin Bieber: Wie schlecht geht es ihm wirklich?

Justin Bieber: Depressionen machen ihm zu schaffen

Man merkt: Justin liegen seine Fans wirklich am Herzen. Um sie nicht zu enttäuschen gibt er immer sein Bestes – und setzt dabei sein eigenes Leben aufs Spiel. Denn bereits letztes Jahr sagte der "What do you mean"-Sänger einige Meet & Greets ab, da er nach eigener Angabe an Depressionen und emotionaler Erschöpfung litt. Und damit ist nicht zu spaßen! Justin wäre nicht der erste Künstler, der unter dem Druck des harten Musikbusiness zerbricht. Musiker wie Amy Winehouse († 27) und Chester Bennington († 41) nahmen sich das Leben, weil sie mit ihren Depressionen nicht mehr leben wollten.

Auch wenn Biebs vermutlich noch weit von Selbstmorddgedanken entfernt ist, sollte man bei den Geschehnissen rund um den Sänger nie vergessen: Justin ist nur ein Mensch. Und genau wie du und ich hat auch er Gefühle, Emotionen, Grenzen, macht Fehler und lernt aus ihnen. . .