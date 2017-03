Justin Bieber verliebt? Ist Ashley Moore seine neue Freundin?

Und jetzt, wieder zwei Jahre später (die beiden scheinen es nicht lange ohne einander auszuhalten), hängen sie erneut miteinander rum. Gerade wurden Justin Bieber und Ashley Moore beim Joggen in Los Angeles erwischt.

🐣🐣 Ein Beitrag geteilt von Ashley Moore (@ashley_moore_) am 16. Feb 2017 um 21:33 Uhr

Justin Bieber & Ashley Moore: Alles nur Freundschaft?

Doch könnte die Beziehung, die sich in den letzten Jahren offenbar zu einer sehr nahestehenden und vertrauten Beziehung entwickelt hat, auch einfach nur freundschaftlich sein. Denn mehr als kleine Kuscheleien gab es in der Öffentlichkeit bisher nicht. Doch egal, was da zwischen ihnen läuft: Ashley scheint Justin ziemlich gut zu tun.

So bald die beiden miteinander abhängen, wirkt Justin gut gelaunt und ausgeglichen. Und so mögen wir unseren Bieber doch am liebsten! ;)

