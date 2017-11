Justin Bieber und Selena Gomez: Gemeinsames Baby und Hochzeit!

Justin Bieber und Selena Gomez sind endlich wieder zusammen! Es ist das Liebescomeback, auf dass wir seit 2015 gewartet haben. Und dieses Mal scheint das Traumpaar wohl keine Zeit verschwenden zu wollen: Ein Insider verrät nun, was "Jelena" für ihre gemeinsame Zukunft planen.

Justin Bieber und Selena Gomez: Sie wollen ein Baby

Wir konnten erst unseren Augen nicht trauen als nach Selena Gomez' Trennung von R&B-Star The Weeknd relativ zügig gemeinsame Bilder von ihr und On/Off-Lover Justin Bieber auftauchten. Mittlerweile gibt es aber so viele Liebesschnappschüsse, dass absolut kein Zweifel mehr besteht, dass die beiden Popstars wieder zusammen sind. Anscheinend stehen die Chancen sogar ganz gut, dass die Liebe bei Justin Bieber und Selena Gomez dieses Mal länger halt als in der Vergangenheit.

Neben einer Hochzeit, um den ewigen Bund der Liebe zu schließen, soll sogar schon Nachwuchs geplant sein. "Sie sagen beide, dass sie ein kleines Mädchen haben wollen", verrät ein Insider gegenüber "Life&Style". Ein gemeinsames Baby bei Jelena?! Es sieht ganz danach aus! Es stehen angeblich sogar schon mehrere Namen zur Auswahl. So seien ihre Favoriten Eva, Ava, Marie, Marlow und Stella. Auch Francia sei angeblich eine Option - der selbe Name der Freundin, der Selena einst eine Niere spendete.

Selena Gomez: Schwanger von Justin Bieber?

Falls das Kind von Justin Bieber und Selena Gomez ein Junge werden sollte, scheint der Name hingegen bereits besiegelt: So soll die "Wolves"-Sängerin ganz klar "Jacob" favorisieren. Da die Babyplanungen angeblich schon so weit fortgeschritten sind, drängt sich die Frage auf, ob Selena Gomez vielleicht sogar schon schwanger ist? Die unbekannte Quelle vermutet das zumindest: "Sie könnte schon schwanger sein", heißt es im Gespräch. Der Grund: Selena trinkt derzeit keinen Alkohol...