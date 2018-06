Justin Bieber und Hailey Baldwin: Ihre Liebe ist jetzt öffentlich!

Justin Bieber (24) kann es einfach nicht lassen: Ständig kehrt er wieder zu seinen Ex-Freundinnen zurück. Diesmal ist es aber nicht Selena Gomez (25), sondern eine andere Verflossene, der der Sänger schöne Augen macht: Nämlich Model-Schönheit Hailey Baldwin (21)!

Justin Bieber und Hailey Baldwin: Wilde Knutscherei in der Öffentlichkeit

Auf einem Foto, das vom US-amerikanischen Promi-Newsticker TMZ veröffentlicht wurde, sieht man Justin Bieber und seine Ex Hailey Baldwin eng umschlungen in einem Park im Stadtteil Brooklyn in New York City beim Rummachen auf einer Bank. Die beiden fühlen sich scheinbar ziemlich ungestört, denn sie sitzt auf seinem Schoß und schaut dem Popstar verliebt in die Augen.

Justin Bieber: Er postet ein Bild von Hailey bei Instagram

Nachdem die beiden Stars ein paar Tage gemeinsam in Miami verbrachten, wurden sie am Wochenende häufiger in New York gesehen. Justin postete sogar ein Foto von sich in der Metropole bei Instagram – darauf zu sehen ist im Hintergrund Haileys Körper, ihr Kopf wird aufgrund des Bildausschnittes nicht gezeigt. Wenn man allerdings die Paparazzi-Bilder von dem Paar auf der Parkbank mit Justins Post vergleicht, stellt man fest, dass Hailey auf beiden Bildern dasselbe Kleid trägt – eindeutig!

Ein Beitrag geteilt von Justin Bieber (@justinbieber) am Jun 17, 2018 um 7:26 PDT

Aber was meinst du – Wird Justin die Beziehung mit Hailey Baldwin bald öffentlich machen?

