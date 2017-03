Justin Bieber & Sofia Richie: Sind die beiden wieder zusammen?

Na toll! Doch so wie es aussieht, hat Sofia die Trennung gut verkraftet. Auch sie soll bereits wieder Kontakt zu anderen Jungs haben. Okay gut. Dann scheint es beiden ja wirklich gut zu gehen mit ihrer Entscheidung. Und bis wir wieder ein neues Mädchen an Justins Seite sehen, wird es ja vermutlich eher nicht so lang dauern.

29. August 2016

Justin Bieber & Sophia Richie: Wurden sie beim Sex gefilmt?

Och nööö - echt jetzt??! Vor mehreren Monaten durften (oder mussten) wir überall Justin Biebers Penis bewundern. Im Urlaub wurde er heimlich nackt auf seiner Terrasse fotografiert. Dumm gelaufen und kann ja mal passieren, obwohl er selbst genau wissen müsste, dass er als Star lieber IMMER eine Unterhose tragen sollte.