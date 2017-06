Justin Bieber veröffentlicht am Freitag (9. Juni) einen neuen Song. "2U" ist in Zusammenarbeit mit David Guetta entstanden und schon jetzt verspricht uns der Musiker nicht nur einen coolen, neuen Hit, sondern auch ein ziemlich heißes Musik-Video!

Das wurde aber auch mal wieder Zeit. Schon länger haben wir nichts von Justin Bieber gehört (zumindest, wenn es um die Musik geht). Und eigentlich sind wir da inzwischen etwas ganz anderes von ihm gewohnt. Im letzten Jahr haute er einen Knaller nach dem anderen raus. Fast jede Woche überraschte er uns mit einem neuen Lied. Am Freitag ist es dann jetzt aber mal wieder so weit. "2U" mit David Guetta soll natürlich an die Erfolge von "What Do You Mean?", "Sorry" und Co. anschließen.