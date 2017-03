Justin Bieber: So beleidigte er einen Fan in Australien!

Justin Bieber zeigte sich in Australien gerade erst von seiner besten Seite, als er mit mehreren Fans ins Plaudern kam und sogar Fotos mit ihnen machte. Die Mädchen, mit denen er sich unterhielt, schweben noch immer auf Wolke sieben und dürften ihr Glück kaum fassen können.

Justin Bieber: So beleidigte er Sebah Helal!

Denn nur wenige Tage später zeigte Justin Bieber seine ungemütliche Seite. In Melbourne entdeckte die 20-Jährige Sabah Helal den Musiker und bat ihn angeblich ganz freundlich um ein Foto. Da Justin offenbar keine Lust hatte, brüllte er sie an und sagte: "Du dringst in meine Privatsphäre ein. Ich möchte kein Foto machen. Guck Dich an, Du machst mich krank", heißt es in der "Herald Sun". Autsch! Mit dieser Reaktion hatte Sebah sicher nicht gerechnet.

Justin Bieber: Hat er sich doch korrekt verhalten?

Inzwischen meldete sich auch ihre Mutter zu Wort und erklärte, dass Sebah am Boden zerstört sei und nie wieder zu einem Justin Bieber Konzert gehen möchte. Doch war die Reaktion des Musikers wirklich unbegründet. Eine weitere Quelle berichtete, dass sie Justin gerade etwas zu Essen holte, als Sabah ihn dann auf dem Rückweg zu seinem Auto entdeckte.