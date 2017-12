Justin Bieber & Selena Gomez: So war ihr erster Liebes-Trip!

Was Stars wie Justin Bieber (23) und Selena Gomez (25) neben ihrem Job und sich gegenseitig natürlich unglaublich lieben, ist, gemeinsam wegzufahren und Urlaube zu erleben. In dem stressigen Alltag ist ein bisschen Ablenkung und Entspannung unglaublich viel Wert. Das dachten sich die beiden Musiker gerade und entschieden sich, am Wochenende nach Seattle zu fliegen.

Mit dem Privatjet ging es für Justin Bieber und Selena Gomez zu einem unvergesslichen Abend in die "Sugar Factory's Chocholate Lounge". Wie ein Beobachter "Radar Online" berichtet, gönnten sich die beiden Turteltauben vor Ort einen Schokoladen-Shake. Irgendwie süß oder?

Nicht ganz so süß: Angeblich feiern Justin Bieber und Selena Gomez Weihnachten nicht zusammen. Ihre Familie soll gegen die Beziehung der beiden sein. Ob sich das im nächsten Jahr vielleicht ändert? Sels Herz hat Justin neu erobert, um die Herzen in ihrer Family muss er sich noch kümmern. . .