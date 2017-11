Justin Bieber & Selena Gomez: Sie wollen keinen Sex miteinander!

Im Moment gehört bei Justin Bieber und Selena Gomez der Sex aber definitiv nicht dazu. Zumindest behauptet das ein Nahestehender der beiden gegenüber der "Life&Style" und erklärte bereits vor einiger Zeit: "Sie können es nicht erwarten, eine Familie zu gründen. Daher suchen sie ein familienfreundliches Haus in Calabasas oder Hidden Hills." Der Preis dafür soll um die 14 Millionen Euro betragen.

Justin Bieber & Selena Gomez: Die beiden wohnen zusammen - schlafen aber getrennt!

Und bis es so weit ist, wohnen Justin Bieber und Selena Gomez in ihrer Villa. Die beiden haben sich allerdings darauf geeinigt, aus religiösen Gründen auf den Sex zu verzichten. In der Vergangenheit hat Justin immer mehr seinen Weg zu Gott gefunden - gerade erst teile er in Bild bei Instagram, auf dem steht: "Wahre Liebe ist nicht unsere Liebe zu Gott, sondern seine Liebe zu uns". Dazu der Insider: "Justin versucht, sich von seinem wilden Leben zu reinigen, das er auf der Tournee hatte und Selena beschützt ihr Herz, nachdem sie schon so viel miteinander durchgemacht haben."