Justin Bieber & Selena Gomez: Sie wagen den nächsten Schritt!

Wenn sich Justin Bieber (23) und Selena Gomez (25) nicht schon seit Ewigkeiten kennen würden, würden wir ja jetzt sagen, dass das alles ein bisschen schnell geht mit den beiden. Doch nach einer turbulenten On-/Off-Beziehung, die sich über Jahre zog und später auch die Freundschaft der beiden Stars betraf (sie waren Freunde, dann wieder nicht, dann doch wieder und jetzt totally in love. . .), sind wir uns sicher, dass die Zwei ganz genau wissen, worauf sie sich einlassen.

Justin Bieber & Selena Gomez: Sie beiden wollen zusammenziehen!

Justin Bieber und Selena Gomez können es nun scheinbar kaum noch erwarten, endlich zusammenzuziehen! Wie ein Insider gegenüber "Life&Style" verriet, sind sie schon fleißig auf der Suche nach einem Liebesnest. "Sie suchen bereits nach einem Zuhause, damit sie zusammenziehen können. Es war Selenas Idee und Justin tut alles dafür. Er schaut bereits nach Häusern in Calabasas, Kalifornien. Sie können es kaum erwarten, ihr gemeinsames Leben zu beginnen." Uhhh wie aufregend!!!

Und zu dem gemeinsamen Leben von Justin Bieber und Selena Gomez gehören natürlich auch Kinder. In der Vergangenheit hatten sie bereits betont, jung Eltern werden zu wollen. Die beiden Musiker sollen sich angeblich ein Mädchen wünschen. So und jetzt ist dann aber doch der Zeitpunkt gekommen, an dem wir zumindest erwähnt haben wollen, dass sie sich vielleicht erst einmal auf die Haus-Suche konzentrieren sollten - Babys haben doch noch Zeit ;) Immerhin sind die beiden erst 23 und 25 Jahre alt.