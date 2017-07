Justin Bieber: Schlaflose Nächte im Hause Bieber!

Der Sänger Justin Bieber ging in dieser Woche bei Instagram live. Bei uns war es neun Uhr – bei ihm drei Uhr nachts. Was? Wieso startete Justin Bieber um drei Uhr nachts eine Live Session bei Insta? Der Grund dafür scheint wirklich nur Schlaflosigkeit gewesen zu sein, denn ganze 20 Minuten guckte er einfach schläfrig in die Kamera und sagte nichts. Danach las Justin noch ein paar Kommentare vor-redete aber allgemein nicht viel und beendete den Stream dann eine Stunde später. Also wirklich alles okay mit dem Weltstar?

Selena Gomez und Justin Bieber: So klingt ihr gemeinsamer Song! Fans denken, dass mehr dahinter steckt. Justin Bieber hatte in der Vergangenheit schon oft erklärt, wie gerne er eine Freundin hätte. Vielleicht sehnt er sich also so sehr danach, dass er gar nicht mehr viel reden möchte, geschweige denn schlafen kann. Hoffentlich bringt der 24-jährige Licht in die Angelegenheit und erklärt dabei auch, woher dann plötzlich die tief philosophischen Worte am Ende des Streams kamen: "Ich verabschiede mich mit diesen Worten: Ihr Leute seid wunderbar, ihr seid großartig, ihr seid wunderschön, ihr seid einfach klasse. Ich liebe euch und freu mich, dass ich lebe. Heute war ein super Tag, morgen wird noch besser und der Tag danach wird noch besser. Ihr Leute seid einfach unglaublich, ich liebe euch aus der Tiefe meines Herzens und meiner Leber." Justin Bieber: Er möchte nie wieder ins Gefängnis! Aber ist also wirklich alles okay? Das kann Justin Bieber nur selber wissen… Was denkt ihr? Hat er wirklich Liebeskummer oder was könnte ihn bedrücken? Schreibt es in die Kommentare! Euer Henry (14) Instagram

Justin Bieber

Liebeskummer

Star News

Stars © by WhatsBroadcast VideoDays in Köln: Diese YouTuber kannst Du vor Ort treffen! Die Bachelorette 2017: Alle News & Kandidaten zur RTL-Dating-Show Die Bachelorette Kandidaten 2017: Diese 20 Männer wollen Jessica Paszka erobern! Jessica Paszka: Alle Infos zur Bachelorette 2017! BibisBeautyPalace: Alle News zu Insta, Shop und YouTube! GNTM Finale 2017: Céline ist die Gewinnerin von "Germany's next Topmodel" Die echten Namen der "Berlin – Tag und Nacht" Darsteller Die echten Namen der Köln 50667-Darsteller Berlin - Tag und Nacht: Das geht hinter den Kulissen ab! Die Köln 50667-Darsteller bei Instagram, Facebook, YouTube & Snapchat BRAVO kommt zu Dir nach Hause! Shirin David: Das musst Du über den DSDS und Youtube-Star wissen! Sebastian Pannek: Das musst Du über den neuen Bachelor wissen! Hier bekommt ihr MEGA GEWINNE! Haarpflege: Die „Wet Brush“ ist noch besser als der Tangle Teezer 11 versteckte Liebesbeweise, die ER Dir täglich macht!