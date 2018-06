Justin Bieber: Porno-Bart!

Justin Bieber (24) macht gerade eine wilde Phase durch: Neue Freunde, zurück zur Ex – und jetzt auch noch eine Mega-Style-Veränderung!

Justin Bieber: Crazy Oberlippenbart

Bereits seit ein paar Wochen versucht der Teenie-Star Justin Bieber, sich einen vollen Oberlippenbart wachsen zu lassen. Und so langsam nimmt das Gesichtshaar wirklich Form an! Der "Moustache", wie ein Oberlippenbart auf Englisch genannt wird, wird immer dichter – und Justin scheint sichtlich stolz darauf. Ständig postet er Bilder mit ihm in seiner Instagram-Story. Neulich veröffentlichte er sogar ein Video, auf dem er seinen Bart streichelt:

Justin Bieber: Typveränderung

Nicht nur äußerlich verändert sich der Kanadier – eigentlich scheint er gerade eine Komplett-Veränderung durchzumachen: Neue Freundin, neue Kumpels, neue Musik. Seit Kurzem ist er nämlich wieder mit seiner Ex-Freundin Hailey Baldwin (21) zusammen und zeigte sich mit ihr vor einer Woche knutschend auf den Straßen von New York. Angeblich soll das Model bereits auf einen Heraitsantrag des Pop-Stars warten – was noch mehr Veränderung für den 24-Jährigen bedeuten würde… Außerdem ist er neuerdings ganz dicke mit Hip Hop-Sänger Post Malone (22)! Auch "Posty", wie Justin seinen Kumpel liebevoll nennt, schwört auf den Bart-Look. Ob Justin sich ein paar Style-Tipps von ihm abgeschaut hat? Auch Justins Haare werden immer länger, wilder und sehen mit der Zeit sogar ein wenig ungepflegt aus. Auch musikalisch will der "Despacito"-Sänger so langsam wieder nachlegen. Sein letztes Album "Purpose" veröffentlichte der Tattoo-Fan schon vor drei Jahren – wir können also auf einen badigen Nachfolger hoffen! Zuletzt teaste Justin Bieber einen gemeinsamen Song mit dem Rap-Trio Migos an! Wir dürfen also gespannt sein…

