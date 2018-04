Justin Bieber ist wieder zurück auf YouTube!

Mit süßen Cover-Clips auf YouTube startete Justin Bieber seine mega erfolgreiche Karriere und ist nun einer der beliebtesten Sänger weltweit! Zehn Jahre nach seinem ersten großen Erfolg überrascht der 24-Jährige seine Fans jetzt mit einem neuen YouTube-Video!

Star-Auftritt in „Racist Superman“



Denn in dem neusten Comedy-Sketch seines Kumpels, dem YouTuber Rudy Mancuso, hat Justin einen richtigen witzigen Gastauftritt. Das YouTube-Video mit dem Titel „Racist Superman“ handelt von acht Jungs, die alle aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen kommen und alle von sich selbst denken, dass sie der beste und einzig wahre Superman sind. Die Superhelden treffen nach und nach aufeinander und batteln sich auf lustige Weise mit allen möglichen Vorurteilen darin, wer nun der richtige Superman ist: Der „Asiatische Superman“ könne zum Beispiel nur mit Stäbchen essen und der „Französische Superman“ die Zigarette nicht aus der Hand legen. Justin Bieber spielt in dem Clip den „Kanadischen Superman“. Klar, schließlich hat der Sänger ja kanadische Wurzeln und passt daher perfekt in die Rolle! „Typisch kanadisch“ taucht Justin höflich, gut gelaunt und mit Hockey-Schläger in der Hand in dem Video auf. „Sorry, dass ich zu spät bin“, entschuldigt er sich bei den anderen Supermännern, die natürlich gleich von der ganzen Freundlichkeit des „Kanadischen Supermans“ total genervt sind. Das Video anzukucken, lohnt sich also auf jeden Fall!

Alte Freundschaften sind Justin wichtig



Dass Justin in dem Clip seines langjährigen Kumpels Rudy Mancuso auftritt, ist eine süße Geste, die seine Fans aber nicht überrascht! „Wir sind beide super kreativ und deswegen verstehen wir uns auch so gut“, sagt Rudy Mancuso über Justin. Der „Sorry“-Sänger weiß eben wie wichtig es ist, trotz großen Erfolgs auch alte Freundschaften zu pflegen und unterstützt seinen Kumpel deshalb, wo er kann.

Justin begeistert seine Fans auf YouTube



Schon jetzt hat das Video mit Justin über 1,8 Millionen Klicks. Bei der Community kommt sein YouTube-Auftritt also super an! Auch wir finden den Comedy-Sketch mit ihm richtig cool und hoffen, dass wir ab sofort wieder mehr von Justin auf YouTube zu sehen bekommen.