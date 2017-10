Justin Bieber: Ist Paola Paulin seine neue Freundin?

Ist Justin Bieber wieder verliebt? Seit Längerem gibt es das Gerücht, der 23-Jährige sei mit Schauspielerin und Model Paola Paulin (26) zusammen. Aber was ist wirklich dran an den Gerüchten?

Schlägt Justin Biebers Herz tatsächlich für Paola Paulin? Es sieht zumindest stark danach aus. Zwischen den beiden sollen angeblich so richtig die Funken sprühen. Ein Zeichen dafür, wie ernst es Justin mit Paola meint, will "US Weekly" aufgedeckt haben. Ein Insider verriet: "Sie sind total begeistert voneinander." Justins Begeisterung geht sogar so weit, dass er sie bereits zum zweiten Mal mit in seine Lieblingskirche in Beverly Hills genommen hat. Gemeinsame Gottesdienste am Sonntagmorgen? Das hat auf jeden Fall etwas Romantisches. . .