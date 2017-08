Justin Bieber: Neuer Song über Selena Gomez!

Es gibt endlich einen neuen Song von Justin Bieber (23)! Seit der Veröffentlichung gestern (Donnerstag, 17.8.) hören wir ,,Friends“ (ft. BloodPop) rauf und runter.

Und wer dabei mal genau auf den Liedtext geachtet hat, weiß: Es geht um die Freundschaft mit dem/der Ex – Könnte Justin damit etwa seine Verflossene Selena Gomez (25) meinen? Die beiden Stars führten von 2009-2014 eine On-Off-Beziehung. Überzeug' dich selbst davon, hier sind einige Passagen der Lyrics:

Justin Bieber: Songtext von ,,Friends" erinnert stark an Beziehung zu Selena

I was wonderin' 'bout your mama

Did she get that job she wanted?

Justin fragt sich, wie es ihrer (?) Mama wohl geht und ob sie den Job bekommen hat, den sie wollte.

Dabei könnte es sich um Selenas Mutter (Mandy Teefey) handeln. Justin kennt sie gut aus der Zeit, in der er ihre Tochter datete. Damals war Mandy Selena’s Managerin, bis Selena sich 2014 dazu entschied, das Management zu wechseln. Seitdem arbeitete Mandy intensiv mit ihrer Tochter an der Serie ,,Tote Mädchen lügen nicht“.

No, we didn't end this so good

,,Nein, das zwischen uns endete nicht so gut."

Nachdem 2014 bekannt wurde, dass das Traumpaar getrennte Wege geht, gab es immer wieder Reibereien zwischen den beiden. Zuletzt im August 2016, als Selena ein kleines Eifersuchts-Drama bei Instagram startete, nachdem Justin dort mehrere Bilder von seiner damaligen neuen Freundin Sofia Richie (18) postete.

So I'm wondering, can we still be friends? (oh-oh)

Can we still be friends? (oh-oh)

Doesn't have to end

And if it ends, can we be friends?

Justin fragt sich, ob sie trotz allem noch befreundet sein können, da er nicht will, dass der Kontakt zu seiner Verflossenen komplett abbricht.

Es ist nicht bekannt, ob Selena und Justin heute noch befreundet sind. Jedoch hat sich die Sängerin bisher des Öfteren positiv über ihren Ex-Freund geäußert – Zum Beispiel in einem Radio-Interview im Juni 2017, als sie Justin für seinen Auftritt beim Benefizkonzert für die Anschlags-Opfer in Manchester lobte.

Wonderin' if you think about me

Actually, don't answer that

,,Ich frage mich, ob du an mich denkst – Das heißt gib darauf lieber keine Antwort.”

Besonders dramatisch ist diese Line – Sie schreit eigentlich nur nach Trennungsschmerz. Vermutlich fürchtet sich Justin davor, eine Antwort zu bekommen, die er nicht hören will.



Justin Bieber: Er schrieb neuen Song ,,Friends" selbst

Bisher gab der Kanadier noch kein Statement zu dem Gerücht ab. Es ist jedoch bekannt, dass das Lied tatsächlich aus seiner eigenen Feder stammt - Er schrieb es mit der Hilfe von den Songwritern Julia Michaels, Justin Tranter und BloodPop.

Der wiederum ist auch Produzent und war bereits an der Produktion für ,,Purpose" (Justins letzte Platte) beteiligt. Und dass Justin sich auf dem Album ,,Purpose" in einigen Songs auf seine Verflossene Selena Gomez bezieht, plauderte der 23-Jährige in einigen Interviews aus. Noch wahrscheinlicher also, dass er sich auch dieses Mal von der Schönheit inspirieren ließ.

Wir könnten es jedenfalls gut verstehen, wenn der arme Kerl nicht über sie hinweg kommt. Sie ist schließlich seine Jugendliebe... Und egal wie süß sie und Sänger The Weeknd zusammen sind - Jus und Sel werden doch immer DAS Traumpaar schlechthin sein.