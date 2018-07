Justin Bieber & Hailey Baldwin: Nerviger Date-Fail

Oh no! Eigentlich hatten Justin Bieber und seine Flamme Hailey Baldwin einen romantischen Liebes-Ausflug in die Hamptons geplant… doch dann passierte etwas Unvorhergesehenes!

Justin Biebers und Hailey Baldwins Date fing so gut an

Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) sind gerade (zum zweiten Mal) frisch verliebt und genießen ihre Zeit zu zweit in vollen Zügen. Jetzt wollte das Pärchen ein Date in den New Yorker Hamptons verbringen – einer seeehr schicken Region, in der die Superreichen am Wochenende und in den Sommermonaten gerne chillen. Deshalb setzten die beiden sich bei strahlendem Sonnenschein in Justins silbernen Mercedes Benz und cruisten voller Vorfreude los.

Plötzliche Date-Panne in doppelter Hinsicht

Doch dann passierte es… Justins Luxus-Schlitten (rund 200.000 Euro teuer!) blieb mitten auf dem Weg plötzlich auf der Straße liegen! Shit! Ihm und Hailey passierte zwar nichts, aber die Situation war natürlich trotzdem mega nervig. Schließlich hatten die zwei Turteltäubchen sich auf einen entspannten Couple-Day gefreut! Aber daraus wurde erst mal nichts:

Der „Friends“-Sänger rief die Polizei, die anrücken und die Lage checken musste, während das „Victoria’s Secret“-Model aus dem Wagen stieg und einen leicht genervten Eindruck machte. Aber was solls – immerhin wurde niemand verletzt und die beiden können ihren Ausflug bestimmt bald nachholen.

