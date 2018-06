Justin Bieber & Hailey Baldwin: Liebes-Outing auf Instagram!

Justin Bieber und Hailey Baldwin machen es nun offiziell und zeigen ihre Liebe auf Instagram und somit der ganzen Welt.

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Liebe im Internet

Der ultimative Liebesbeweis unter Promis? Ein Foto auf Instagram! Ja, wenn es nach Wochen voller Spekulationen, heimlicher Küsse und zahlreicher Paparazzi-Pics endlich auch zu einem Insta-Schnappschuss kommt, können wir uns sicher sein: Da läuft was – die zwei daten wieder. Aber wir freuen uns natürlich für die beiden. Und vor allem, nachdem wir die neueste Instagram-Story von Justin gesehen haben, in der er uns ganz brühwarm seine neue Lady präsentiert. Sie mit frech herausgestreckter Zunge und Biebs… nein, seinen Gesichtsausdruck versuchen wir an dieser Stelle gar nicht erst zu analysieren. Da passiert nämlich irgendwie mal so gar nichts. Justin und Hailey zeigen ihr Glück nun auch auf Instagram

(2) Justin Bieber via Instagram Stories: pic.twitter.com/8hEoARu5wD — Justin Bieber Crew (@TheJBCrewdotcom) 23. Juni 2018

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Es ist offiziell

Aber egal, das ignorieren wir jetzt einfach. Denn für uns ist sowieso nur eine Sache wichtig: Justin und Haileys Beziehung ist hiermit Instagram-official. Und ihr wisst ja jetzt, was das bedeutet. Aber eigentlich war das Ganze sowieso nur noch eine Frage der Zeit. Immerhin zeigten sich Hailey und Justin in den letzten Tagen immer häufiger ultra verschmust in New York, hielten Händchen und kuschelten sich von einem Lieblingsplatz zum nächsten. Von dort stammt übrigens auch der Schnappschuss, den Justin schon vor ein paar Tagen auf seinem Instagram-Account postete – ebenfalls mit Hailey, allerdings nur mit der unteren Hälfte von ihr.

Photo of Justin Bieber and Hailey Baldwin spotted out in Washington this weekend. pic.twitter.com/wFbevSAmvq — Justin Bieber Crew (@TheJBCrewdotcom) 25. Juni 2018

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Liebe für die Ewigkeit?

Den Rest hat er dann hiermit nachgeholt! Tja, dann schauen wir mal, wie lange Justins „zweite“ offizielle On-Off-Beziehung mit der blonden Schönheit jetzt so halten mag. Schließlich scheint der 24-Jährige ganz gerne „Bäumchen wechsel dich“ zu spielen. Erst Selena, jetzt wieder Hailey, dann wieder Selena..? Naja, wir werden es sehen… spätestens auf Instagram! Wir wünschen den beiden, dass diese Liebe auf Ewig hält.

