Justin Bieber: Große Sorge um den Sänger!

Denn eigentlich soll Justin Bieber Anfang Juli in London auftreten. Bei Twitter wenden sich gerade zahlreiche Follower an Scooter Braun. Er ist der gemeinsame Manager von Ariana Grande und Justin. Immer wieder heißt es: "Scooter bitte, sage aus Sicherheitsgründen alle Justin Bieber Konzerte in London ab - wir flehen Dich an."

@scooterbraun @scooterbraun Scooter please for security reasons Justin's shows in UK has to be cancelled we beg you! 🙏🏻😔#PrayForManchester 13 — 1994, March 1👑 (@vodkdrauhlfever) 23. Mai 2017

Justin Bieber: Sagt er alle Konzerte ab?

Ob Justin Bieber und Manager Scooter Braun dem Wunsch der Fans nachgeben werden? Schwer zu sagen. Feststeht allerdings, dass sie zumindest darüber nachdenken werden. Derzeit herrscht in England, laut CNN, die Terror-Warnstufe "kritisch", da weitere Anschläge vermutet werden.

Am Montag kamen bei der Explosion in der Manchester Arena, in der das erste Konzert von Ariana Grandes "Dangerous Woman"-Tour stattfand, 22 Menschen ums Leben - darunter auch der Attentäter. Inzwischen wurde ein 23-Jähriger festgenommen, der mit der Tat in Verbindung stehen könnte.