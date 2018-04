Justin Bieber: Er rettet ein Leben!

Was für ein guter Samariter! Sänger Justin Bieber (24) hielt am gestern (9. April) extra an, um einem verletzten Mann auf der Straße zu helfen ....

Justin Bieber: Heldenhafte Aktion

Tolle Aktion: Nachdem Justin Bieber gestern (9.4) "Barrys Bootcamp" in West Hollywood verlassen hatte, stoppte der 24-Jährige um eine Heldentat zu vollbringen. Berichten zufolge soll ein Mann ohnmächtig auf der Straße vor Justin´s schwarzem SUV gelegen haben! Natürlich eilte JB ihm direkt zu Hilfe und wartete bis der Krankenwagen kam und ihm versichert wurde, dass es dem Mann gut gehen würde. Auf den Bildern sieht Just extrem besorgt aus!

Justin Bieber: Es geht ihm wieder gut

Wir lieben es, diese Seite von Justin zu sehen, und es scheint, dass er sich von seiner Fußballverletzung am 7. April erholt hat. Justin hatte sich mit seinen Freunden zum Fußball spielen getroffen. Die Dinge liefen jedoch nicht wie geplant, denn Biebs schien sich den Knöchel verstaucht zu haben. Paparazzi hielten fest wie er schrie und sich sein Bein umklammerte, wir können uns vorstellen, dass es ziemlich schmerzhaft war. Seit gestern ist klar, dass es ihm wieder gut geht!