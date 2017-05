Justin Bieber: Er möchte bald heiraten!

Justin Bieber möchte bald heiraten. Das bestätigte er jetzt bei einem Fan-Treffen!

Justin Bieber Fans sind gerade total aufgeregt, denn der Sänger hat offenbar keine Lust mehr auf sein Single-Leben. Nach Beziehungen mit Selena Gomez und Sofia Richie, die einfach nicht halten wollten, ist der Teenie-Schwarm jetzt ernsthaft auf der Suche nach der Frau fürs Leben.

Justin Bieber: Er wünscht sich die Frau fürs Leben!

Das bestätigte er jetzt bei einem ganz besonderen Treffen zwischen Justin Bieber und "Make-A-Wish"-Patienten (Die Make-A-Wish-Foundation ist ein international aktiver gemeinnütziger Verein, der sich die unentgeltliche Erfüllung von Herzenswünschen schwerstkranker Kinder zum Ziel gesetzt hat). Hier wurde er von einem Mädchen gefragt, was er in seinem Leben wirklich gerne ändern würde. Justin Biebers Antwort überrascht gerade jeden, denn was er zu sagen hatte, kommt wirklich unerwartet:

"Ich möchte ehrlich eine Freundin finden. Ich möchte ernsthaft eine Freundin. Ich mein es todernst. Ich will heiraten! Nicht jetzt, aber bald."