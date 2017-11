Justin Bieber: Er hat sich verletzt!

Und gerade hat es Justin Bieber mal wieder ein bisschen übertrieben. Zusammen mit Freunden machte er sich den Spaß, auf einer Art "Surfbrett" die Treppen eines Hauses herunter zu gleiten. Dabei rutsche der Sänger weg und stieß sich den Fuß. Autsch! Das ganze wurde natürlich für Instagram und Snapchat festgehalten, sodass wir uns den Moment des "Unfalls" immer und immer wieder anschauen können.

Another video of Justin Bieber posted on Joe Termini’s Instagram Stories from Whistler, BC. Ouch! That looks like it hurt! Ein Beitrag geteilt von Justin Bieber Crew (@jbcrewdotcom) am 26. Nov 2017 um 13:46 Uhr

Und das machen wir natürlich nur, weil Justin Bieber rein gar nichts weiter passiert ist. Der kurze Schmerz am Zeh hat sich schnell wieder verzogen - dem Freund von Selena Gomez (25) geht es also bestens. Doch war ja auch irgendwie klar, dass bei so einer Aktion auf jeden Fall etwas schief gehen muss. . . ;)