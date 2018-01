Justin Bieber: Der Musiker bekommt eine eigene Ausstellung!

Alle großen Justin Bieber Fans dürften jetzt so richtig ausflippen und den großen Wunsch verspüren, einmal nach Ontario, Kanada, zu reisen. Grund dafür ist die neue Ausstellung des Musikers.

Was einem Superstar wie Justin Bieber (23) noch fehlt, wenn er eigentlich ALLES hat? Richtig, eine eigene Museums-Ausstellung. Und auch darauf müssen er und auch seine Fans jetzt nicht mehr lang warten. Ab dem 18. Februar startet "Steps to Stardom" im Stratford Perth Museum in Ontorio, Kanada - Justins Heimatstadt. . .

Justin Bieber: Was gibt es in der Ausstellung zu sehen?

An der Ausstellung von Justin Bieber sollen seine Familie und die Bewohner der Stadt mitgearbeitet haben. Alle sollen außerdem die verschiedensten Dinge aus seiner Kindheit gespendet haben, die inzwischen einen ziemlich großen Wert haben dürften. Und da Justin den Großteil seiner Kindheit in Stratford verbracht hat, wird es sicher einiges zu sehen gehen, was vor der Öffentlichkeit bisher noch verborgen geblieben ist - ziemlich spannend also. . .

Und? Hast Du Lust Dir das Museum anzuschauen? Ob Justin Bieber selbst auch einmal vorbeischauen wird? Sollte das passieren, ist schon jetzt klar, dass alle Ausstellungsstücke für einen Moment in den Hintergrund rücken. . . Wir sind gespannt!