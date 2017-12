Justin Bieber: Das denkt seine Mutter Pattie über Selena Gomez!

Tja, leider fehlt uns bisher noch die offizielle Bestätigung von Justin Bieber (23) und Selena Gomez (25) - und zwar darüber, ob die beiden nun wirklich wieder zusammen sind, oder nicht. Die Bilder der letzten Wochen sind zwar eindeutig und auch Insider behaupten immer wieder zu wissen, dass sich die beiden Stars nun endgültig sicher sind, doch erst, wenn Jelena selbst bestätigen, dass da was läuft, können auch wir von einer Beziehung sprechen.

Und auch Justin Biebers Mutter Pattie Malette ist sich nicht ganz so sicher, was zwischen Selena Gomez und ihrem Sohn ist. Doch eines weiß sie ganz sicher: Sie liebt die Sängerin! Während einer Charity Gala in Los Angeles verriet die nämlich: "Ich weiß nicht, was genau bei Justin und Selena los ist, aber ich liebe Selena. Ich kenne sie und wir haben eine besondere Verbindung. Sie ist ein Schatz. Justin wird erwachsen und ich bin sehr stolz auf ihn."

Love you mom!! So proud of you and your heart for people.. you inspire me to be better.. Ein Beitrag geteilt von Justin Bieber (@justinbieber) am 9. Dez 2017 um 16:39 Uhr

Mal ehrlich: Das klingt jetzt auch nicht so, als würde da gar nichts zwischen Justin Bieber und Selena Gomez laufen. Die beiden scheinen nicht voneinander loszukommen und zu wissen, dass sie einfach zusammen gehören. Vermutlich möchten sie es diesmal nur wirklich richtig machen und es deshalb langsam angehen lassen. Aus diesem Grund sollen Jelena angeblich auch auf Sex verzichten.

Und jetzt fragst Du Dich, wie es wohl weitergeht? Das tun wir auch. Und leider können das am Ende nur die beiden Stars selbst beantworten. . .