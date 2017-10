Die Verschwörungs-Theorie um Justin Bieber wurde vor einigen Monaten noch einmal so richtig entfacht, nachdem eine australische Website behauptete, Justin habe sich am Flughafen von Perth in ein "gigantisches Reptil" verwandelt. Wie "bigfm" berichtet, habe die Nachrichtenseite "Perth Now" damals anonyme Quellen befragt, die sich detailliert zu den Geschehnissen äußern konnten.

Einer der Beobachter erklärte, dass Justin Bieber mit einem seiner großen Bodyguards unterwegs war, als es passierte. Justin verwandelte sich. Angeblich sei der Sänger gewachsen und auf seiner Haut bildeten sich Schuppen. Da bereits viele Zuschauer ihr Handy zückten, um Videos und Fotos zu machen, soll sein Bodyguard allen Umstehenden gedroht haben, sie zu schlagen, falls sie ihre Handys nicht auf der Stelle wegstecken. Offenbar gab es auch junge Mädels, die sich schreiend in Sicherheit brachten.

Justin Bieber: Reptil? Die Gerüchte gab es schon vor drei Jahren!

Vor etwa drei Jahren gab es schon einmal das Gerücht, Justin Bieber könnte ein Reptil sein. Der Grund dafür ist ein Video, welches 2014 veröffentlicht wurde. Aufmerksame Fans stellten damals fest, dass sich Justins Augen immer wieder auffällig und vor allem unnatürlich bewegten - eben nur so, wie es normalerweise Reptilen machen.

Eine ziemlich interessante Theorie, die wir allerdings ganz und gar nicht ernst nehmen können und wollen. Nicht umsonst wird in diesem Fall auch immer wieder von einer Verschwöhrungs-Theorie gesprochen. Justin Bieber ist in Wahrheit ein Reptil? Das möchten wir erst glauben, wenn wir es mit unseren eigenen Augen sehen!