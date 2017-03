Julienco: Shitstorm wegen seinem neuen Bart!

Julienco trägt in seinem Video einen leichten Bart - eigentlich nichts Außergewöhnliches, oder?Doch anscheinend sorgt dieser bei den weiblichen Fans für ordentlich Verwirrung und einen kleinen Shitstorm. Doch von vorne: In der letzten Woche hat Julienco ein Video auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht, in dem er alle Pranks an BibisBeautyPalace, aus den letzten Wochen, zusammengeschnitten hat. Was uns bei dem Video sofort aufgefallen ist? Bianca Heinicke reagierte immer wieder super süß und musste am Ende immer selbst über den Prank lachen. Kein Wunder, dass Julian Claaßen selbst irgendwann feststellte, was für eine tolle Freundin er hat.

Julienco: Seine Fans mögen seinen Bart nicht!

Den Fans ist aber auch noch ein weiteres Detail aufgefallen. Julienco trägt in seinem Video einen Bart. Doch die Fans scheinen dies nicht ganz so cool zu finden. Während eine Userin schreibt,"Es steht ihm krass", heißt es leider häufiger: "Er sieht damit viel älter aus" und "Ist nur meine Meinung, aber der Bart steht Julian überhaupt nicht, das sieht kacke aus". Harte Worte! Außerdem finde einige, dass er so ziemlich ungepflegt wirkt.

Julienco selbst wollte sicher mal etwas Neues ausprobieren und findet seinen kleinen Schnauzer gar nicht so schlecht. Wir übrigens auch nicht. Vielleicht sollte Julian seinen Oberlippen-Bart einfach noch weiter wachsen lassen. . . Und außerdem ist es ja nicht wichtig, was andere an dir schön finden, sondern dass man sich selbst wohlfühlt. Und wenn Julienco es cool findet, dann soll er ihn bitte behalten ;)