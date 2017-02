Julian macht seiner Bibi die süßeste Liebeserklärung überhaupt!

Herzlichen Glückwunsch liebe BibisBeautyPalace! Die hübsche YouTuberin wird heute (am 6. Februar 2017) 24 Jahre alt. Schon ganz früh morgens hat sie die wohl süßeste Liebeserklärung überhaupt von Freund Julian Claßen bekommen. Bei Instagram postet er ein Bild von seiner Bibi und schreibt dazu:

"Alles, alles Gute zum Geburtstag meine kleine Bibi. Du alter Knacker wirst heute einfach mal 24 Jahre alt. Ich weiß gar nicht was ich schreiben soll, wir haben kurz vor sechs - du liegst neben mir und bist tief und fest am Schlafen. Eigentlich wollte ich dir nur kurz sagen, dass du für mich die Allergrößte bist. Du bist nicht nur von außen hübsch, Bibi - bei dir stimmt wirklich alles. Das ist heute der 9te Geburtstag, den wir zusammen feiern werden. Das ist so verrückt! Ich freue mich auf den Tag mit dir."

*Hach* Was für süße Worte! Und Julian hat bestimmt auch noch eine tolle Überraschung mit vielen Geschenken für seine Bibi. Die Zwei sind auch einfach so ein niedliches Paar! :)

28. Januar 2016

Es ist kein Geheimnis, dass Julian und Bibi auch nach über sechs Jahren immer noch total verliebt ineinander sind. Die Zwei passen einfach wie Arsch auf Eimer zueinander. Und gestern hat Julian einen unfassbar süßen Snap verschickt und wieder einmal gezeigt, wie sehr er Bibi schätzt, liebt und bewundert.

Auf dem Video stand geschrieben: "Sie motiviert mich... Ich bewundere sie dafür, wie unfassbar ehrgeizig sie ist und wirklich immer ihre Videos zu ihren Video-Tagem hochlädt und nie eins auslässt. Allgemein ihre Lebenseinstellung, sie gibt immer alles und möchte, dass jeder zufrieden is. Oft wache ich nachts auf und sie ist noch am arbeiten oder sitzt neben mir und denkt nach... Sie ist der fleißigste, positivste Mensch, den ich kenne! Ich bin so stolz auf dich Baby, das glaubst du gar nicht! I love you <3"

Das ging natürlich nicht an Bibi vorbei und als sie Julians Snap entdeckte, war sie sehr berührt. Kein Wunder! Denn diese Worte gehen wirklich mitten ins Herz!

OMG ich hab gerade erst Julian's Snap gesehen ich kann nicht mehr... sooo unfassbar süß i love u 2 — BibisBeautyPalace (@BibisBeauty) 27. Januar 2016

12. November 2015

Julienco ist ein Romantiker!

Julian und Bibi sind DAS YouTube-Traumpaar! Seit Jahren führen sie eine Beziehung und unterstützen sich wo sie nur können.

Heute ist Bibis eigene Duschschaum-Linie „bilou“ auf den Markt gekommen und auch Julian hat ordentlich die Werbetrommel für ihr neues Produkt gerührt und steht immer hinter ihr.

Erst vor einigen Tagen hat er ein süßes Bild von sich und seiner Freundin gepostet und dazu geschrieben: „Das Schönste an mir bist du.“

Darum ist Julienco ein Romantiker!

Aww! Da bei so süßen Liebeserklärungen schmelzen doch gleich unsere Herzen dahin. Und gestern hat Julian seine Liebste mit einem romantischen Rosen-Bad überrascht. Er weiß einfach worauf wir Mädels stehen! Mehr Typen wie Julian braucht das Land!

