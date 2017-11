Julienco: Das ist sein größter Tick!

Gibt es etwas, dass Du über Julienco (24) noch nicht wusstest? Du glaubst nicht? Wie bei (fast) jedem YouTube-Star, sind sich auch eingefleischte Julian Claßen-Fans sicher, dass es so gut wie nichts aus seinem Leben gibt, was man nicht über ihn weiß. In den beliebten Q&A-Videos tauchen aber zum Glück noch immer mal wieder spannende Infos auf, von denen nur enge Freunde und natürlich seine Partnerin BibisBeautyPalace wissen.

4 Millionen Instagram Follower für Julienco - Das Geheimnis seines Erfolgs!

Julienco: Das möchte er sich abgewöhnen!

Für eines seiner aktuellen Videos hat Julienco seine Fans dazu aufgerufen, ihm Fragen zu stellen (wir lieben Q&A'S. . .!). Neben, "Warum hast Du Bibi noch keinen Heiratsantrag gemacht?", die Bianca übrigens selbst gestellt hat, wollte ein User wissen: "Gibt es eine Angewohnheit, die Du Dir noch abgewöhnen möchtest?" Julians Antwort dürfte für die meisten seiner Fans tatsächlich neu gewesen sein. Denn mit, "Ich kann keine Speisekarten lesen", haben sicher nur die wenigsten gerechnet.

Julienco meint damit natürlich nicht, dass er grundsätzlich nicht lesen kann - er liest in Restaurants nur einfach nie die Speisekarten. Wieso? Im Video beschreibt er es als "krassen Tick" und "innere Sturheit". Stattdessen nutzt er die Zeit und scrollt sich durch seinen Instagram Feed. Gut, das er meistens Bibi dabei hat. Die bestätigt aus dem Hintergrund, dass sie immer aussucht, was er isst. "Ich weiß nicht, was in meiner Kindheit schief gelaufen sein könnte. Ich weigere mich wirklich...", fügt er am Ende noch hinzu.

Irgendwie witzig! Und tatsächlich können wir ihn auch verstehen. Manchmal ist die Auswahl einfach sooo groß, dass ein Blick in die Speisekarte durchaus frustrierend sein kann. Im Leben müssen wir täglich viele Entscheidungen treffen - beim Essen können wir diese dann auch ruhig mal in die Hand einer vertrauten Person legen. . . ;)