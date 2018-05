Julien Bam: Dagi Bee ist besser als ich!

Vor über einem Monat haben die YouTube-Stars Julien Bam und Dagi Bee ihren gemeinsamen Song „Der Sandmann“ rausgebracht. Die Follower der beiden YouTuber feiern das Lied natürlich mega ab! Doch jetzt hat Julien Bam ein Geständnis zu „Der Sandmann“ abgelegt, das sogar seine Fans voll überrascht.

So denkt Julien Bam über Dagis Performance in „Der Sandmann“

Dass Julien Bam seine YouTube-Kollegin Dagi Bee ganz schön überreden musste, damit sie beim Song „Der Sandmann“ mitmacht, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Denn Dagi selbst hatte in einem ihrer YouTube-Videos verraten, dass sie eigentlich gar nicht rappen wollte. Doch um keine Spaßverderberin zu sein, hat sich dann dazu entschlossen doch mitzumachen.

Und Julien Bam? Der ist nicht nur total happy, dass die 23-Jährige mit ihm den Song aufgenommen hat, sondern legt im Interview mit ‚Promiflash‘ auch noch ein krasses Geständnis zu der Performance der 23-Jährigen ab: "Sie kam, hat gerappt und alle dachten so: 'Warum kann sie das?' Obwohl ich Dagi schon ein bisschen länger kenne, war ich überrascht, dass sie es so gut hinbekommen hat. Ich bin zufriedener mit ihrem Part als mit meinem eigenen." Was für liebe Worte von dem 29-Jährigen für die YouTuberin! Dass Julien voll hinter Dagi steht, war den Fans der beiden YouTube-Stars natürlich klar. Aber dass er ihre Performance sogar besser als seine findet und das auch noch zugibt?! Ein richtig cooler Freundschaftsbeweis!

So gut kommt „Der Sandmann“ bei den Followern an

Nicht nur Julien Bam feiert Dagis Part in „Der Sandmann“ richtig ab, sondern auch die Community der YouTuberin liebt den Song! Fast 10 Millionen Aufrufe hat das Video mittlerweile schon und auch in den Kommentaren loben viele Fans Dagis Rap-Part im Lied. Geht es nach der Community, könnten Dagi Bee und Julien Bam also gerne bald mal wieder zusammen Musik machen.

Wenn ihr wissen wollt, wer die 10 erfolgreichsten Deutschen auf Instagram sind, schaut euch dieses Video an!