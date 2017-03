Julia Beautx: Die Youtuberin hat einen eigenen Schülerkalender

Julia Beautxhat im November 2013 ihren YouTube-Channel gestartet. Inzwischen hat die Beauty über 1,1 Millionen Abonnenten! Aber nicht nur auf YouTube ist Julia sehr beliebt, auch auf Instagram hat sie eine riesen Community.

Julia Beautx hat im Winter 2016 ihre eigene Beauty-Marke "BEAUTYXful" auf den Markt gebracht. Die Handcremes der Schülerin kamen so gut an, dass sich Julia schon wieder etwas Neues überlegt hat. Sie selbst ist ein großer Fan von Schülerkalendern - jetzt hat sie gemeinsam mit einem Buchverlag einen eigenen Schülerkalender gestaltet. Diese News freut die Fans ziemlich!

Julia Beautx: Schülerkalender im Check!

Das Ergebnis ist richtig cool geworden und Julia ist zurecht stolz darauf. "Was den Schülerkalender besonders macht ist, dass ihr jeden Monat ein sogenanntes Monats-DIY bekommt", verrät die YouTuberin in ihrem Video, in dem sie ihr Baby vorstellt.

"Der Kalender hat wirklich ein super süßes Design. Es ist alles komplett nach meinem Geschmack. Dieser Kalender ist einfach zu 100 Prozent ICH", fügt sie hinzu.

Und das stimmt: Jeder Monat ist wirklich besonders und persönlich gestaltet. Hier findet man auf jeden Fall Platz für die eigenen Hausaufgaben und bekommt gleichzeitig noch Tipps für DIYs. Uns gefallen besonders die kleinen Symbole und die Liebe zum Detail.

Du willst den coolen Schülerkalender von Julia Beautx haben? Kein Problem! Hier gibt`s ihn unteraderem zu kaufen.

In dem Schülerkalender von Julia Beautx gibt es viele DIY's und anderen Spaß. Amazon

