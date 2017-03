Josephine Welsch bei Instagram & Facebook: Alle Infos über die Berlin – Tag und Nacht-Darstellerin

BTN: So heißen die Darsteller bei Instagram, Snapchat, Facebook & Youtube

Josephine Welsch: Freund/Beziehung?

Es ist nichts darüber bekannt, dass Josephine Welsch einen Freund hat. Die BTN-Beauty zeigt sich zwar oft via Instagram und Snapchat mit einem süßen Typen im Fitness-Studio oder beim saunieren, allerdings handelt es sich dabei nur um einen guten Freund und nicht um ihren Freund.

Josephine Welsch wirklich schwanger?

Ist Josephine Welsch auch wirklich schwanger? Diese Frage stellten sich in den vergangenen Monaten viele Zuschauer. Bei Berlin - Tag und Nacht war Miri nämlich schwanger und brachte am 14. Februar 2017 ihren Sohn Ben Daniel zur Welt. Im echten Leben war die BTN-Darstellerin aber nicht schwanger. Die Schwangerschaft und die Geburt war also nur gespielt.

Josephine Welsch hat eine ältere Schwestern namens Anika.

BTN-Miri: Steigt Josephine Welsch aus?

Derzeit bangen alle BTN-Fans um Miri aka Josephine Welsch. Es könnte sein, dass die beliebte Blondine die Serie nach Daniel aka Angelo Carlucci verlässt. Warum alles nach einem Ausstieg von BTN-Miri aussieht, siehst Du hier.