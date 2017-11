Jorge Blanco live bei BRAVO!

Wie kann man einen Dienstagmorgen wohl besser starten, als mit einer Live-Akustik-Session von Jorge Blanco persönlich? Dir fällt nichts Besseres ein? Uns ehrlich gesagt auch nicht! ;)

Jorge Blanco hat uns im BRAVO.de Studio live besucht, mit uns gequatscht und zwei seiner Songs, nämlich "Summer Soul" und "Gone is the Night", performt. Im Gespräch hat er uns unter anderem verraten, dass er generell mehr Instagram, als Snapchat benutzt - allerdings findet er die Snapchat-Filter einfach unschlagbar!

Und ja, was sollen wir sagen: Wir sind immer noch total geflasht! :) Du hast den Live-Auftritt bei Facebook oder Instagram verpasst?

Dann schau Dir jetzt hier Jorge Blanco an! Viel Spaß!