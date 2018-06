Johnny Orlando & Mackenzie Ziegler: Verliebt im neuen Musikvideo zu "What If"

Johnny Orlando und Mackenzie Ziegler werden schon seit langem von Fans als Traumpaar bezeichnet. Mit ihrem neuen Musikvideo zu "What If" sehen sie richtig verliebt aus. Ist das echt?

Johnny Orlando & Mackenzie Ziegler: Musikvideo zu "What If" auf Erfolgskurs

Johnny Orlando und Mackenzie Ziegler haben sich mit diesem Song selbst übertroffen: Die Sänger haben am Wochenende das Musikvideo zu ihrem neuen Song "What If" veröffentlicht und damit in nur 24 Stunden über 1,5 Millionen Aufrufe kassiert – wow! Johnny Orlando wurde erst kürzlich bei Universal Kanada unter Vertrag genommen – dort wurde auch schon Justin Bieber unter Vertrag genommen. Na, wenn das kein gutes Zeichen ist … ;-)

Johnny & Mackenzie wie Rome & Julia

In dem Musikvideo zu "What If" spielen Johnny Orlando und Mackenzie Ziegler ein super süßes Pärchen ala Romeo und Julia! In dem Musikvideo ist Mackenzies Papa nämlich gar nicht überzeugt von ihrer Liebe zu Johnny und verbietet ihr den Kontakt, da eigentlich ein anderer für sie bestimmt ist. Mackenzie und Johnny treffen sich also heimlich weiter. Richtigen Ärger gibt es, als Mackenzies Vater herausfindet, was das junge Paar hinter seinem Rücken getan hat. Gibt es ein Happy End für ihre Liebe? Seht selbst –vielleicht gibt es sogar einen super romantischen Kuss?!

Sind Johnny Orlando und Mackenzie Ziegler wirklich ein Paar?

Unter dem Hashtag #Jenzie werden Johnny Orlando und Mackenzie Ziegler schon lange von Fans geshippt. Im exklusiven BRAVO-Interview haben die beiden Sänger verraten, wie sich das anfühlt: "Unseren Fans reichen Kleinigkeiten, und sie flippen völlig aus. Wenn ich Kenzie in einem Video nur für eine Sekunde anschaue, posten sie überall Screenshots davon", erzählt Johnny lachend. "Wir wurden vom ersten Tag an geshippt. Dabei sind wir wirklich nur Freunde", klärt Mackenzie die Situation auf. Viele Fans sind wirklich traurig darüber, dass es bei den Sängern noch nicht gefunkt hat – wir finden sie auch als Freunde super süß! Und was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden …