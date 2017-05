Gerade war es so weit! Joey Heindle hat seine Verlobte Justine Dippl geheiratet. Im "Bild Promis" - Livestream konnten die Fans live miterleben, wie romantisch und emotional die Trauung ablief.

Joey Heindle & Justine Heindle sind überglücklich! Screenshot

Justine Dippl - jetzt übrigens Justine Heindle - trug ein rosafarbenes Kleid, das perfekt zu Joey Heindles hellem Anzug mit rosafarbener Krawatte passte. Kurz nach der Trauung erklärte Justine übrigens, dass sie für den schönsten Tag in ihrem Leben sogar extra 15 Kilo (!) abgenommen hat - Wow! Doch das ist jetzt vorbei. Bei der Hochzeitstorte möchte sie jetzt ordentlich zuschlagen.

Jetzt freuen sich Joey Heindle und Justine Heindle auf eine tolle Feier - mit unfassbar leckerem Essen natürlich ;)

Die komplette Hochzeit kannst Du Dir im Livestream noch einmal anschauen!

10. Januar 2017

Joey Heindle: Er heiratet seine Freundin Justine Dippl im TV!

Endlich ist es offiziell! :) Nachdem es bereits im März Gerüchte gab, Joey Heindle könnte eine eigene Fernseh-Show bekommen, bestätigt der Sänger nun selbst bei Facebook:

"Die Dreharbeiten für unsere Hochzeits-Folgen können beginnen!" Wow! Er wird also tatsächlich seiner Verlobten Justine Dippl vor laufenden Kameras das Ja-Wort geben. Natürlich werden in der wöchentlichen Sendung auch die Vorbereitungen zu sehen sein. Vermutlich dürfen wir miterleben, wie die beiden eine Location finden, das Hochzeits-Menü probieren, die Zwei ihre Junggesellen-Abschiede feiern und Justine sich in ihr Traum-Kleid verliebt.

Joey selbst erklärt noch weiter: "Wir sagen euch auf jeden Fall Bescheid, wann die ersten Folgen ausgestrahlt werden. Baby ich bin so unendlich dankbar das es dich gibt !!! Und ich bin so unendlich dankbar das ich das alles erleben darf !! Und ich sehe das nicht als selbstverständlich, das ich so eine tolle Frau habe, und so ein coolen Job habe, ich schätze vom ganzen Herzen jedes Einzelne Detail an meiner wundervollen Frau und meinen Job und bedanke mich bei euch allen da draußen die immer an mich geglaubt haben !!! Und Family das es euch gibt!!!!"

Der ehemalige DSDS-Kandidat ist auf jeden Fall super-happy! Seit Ende 2014 sind die beiden übrigens verlobt. Da wird es doch wirklich mal Zeit, dass die beiden endlich heiraten! :)

16. März 2016

Bekommt der Sänger eine eigene TV-Show?

Vom DSDS-Teilnehmer zum Dschungel-König und jetzt auch noch TV-Star? Joey Heindle und seine Verlobte Justine Dippl könnten bald wöchentlich im Fernsehen zu sehen sein.

Wie der "Express" berichtet, sollen die beiden ab April eine eigene Hochzeits-Doku auf RTL II bekommen. Hier wird es natürlich um die Vorbereitungen und dann vermutlich auch um die Trauung selbst gehen, die im Sommer stattfinden soll.

In die Zwischenablage kopierenSchließen In die Zwischenablage kopierenSchließen

Obwohl die Vermutungen noch nicht offiziell bestätigt wurden, erklärte Joey bereits vor einiger Zeit: "Ihr lieben, dieses Jahr wird richtig gerockt und auf euch warten viele schöne Überraschungen im TV."

Na, wenn er damit mal nicht seine eigene TV-Show meint? Wir würden uns auf jeden Fall mega freuen, die Zwei auf ihrem Weg zu begleiten ...

Jetzt kostenlos BRAVO Live-News bei Whats App und im FB-Messenger!