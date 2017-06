Jessica Paszka: Ex-Bachelor Leonard Freier mit fiesem Diss!

Jessica Paszka groovt sich gerade in ihrer Rolle als die Bachelorette 2017 ein. Während die 27-Jährige in der Show bislang eine ziemliche gute Figur macht, gibt es einen Zuschauer, der mit Jessica Paszka anscheinend überhaupt nichts anfangen kann: Ex-Bachelor Leonard Freier!

Jessica Paszka: Das hält Leonard Freier von ihr

Jessica Paszka kommt beim ehemaligen Rosenkavalier gar nicht gut weg und lästerte fies im Interview bei "Promiflash" über die Bachelorette ab: "Ich habe mich auf die Bachelorette gefreut. Eine gebildete, intelligente Frau, die was in ihrem Leben geleistet hat, die sich für viele Dinge interessiert, die viel zu sagen hat. Die sich vielleicht sozial engagiert. Und dann kam die Nachricht, dass Jessica Paszka es wird... tja!", ätzt Leonard Freier.

Doch damit noch nicht genug: "Jemand der kein Studium, keine Berufsausbildung gemacht hat, der sich in seinem Leben von Anfang 20 an nur darauf beschränkt hat, in Fernsehshows oder auf dem roten Teppich aufzulaufen... Wenn das alles ist, was man zu erzählen hat, finde ich "Traumfrau" eine schwierige Bezeichnung", kritisiert der geprüfte Versicherungsfachmann weiter. Harter Tobak, der da in Richtung Jessica Paszka geblasen wird.

Ob der Ex-Bachelor seine Meinung im Laufe der aktuellen Staffel vielleicht noch ändern wird? Jessica Paszka wird es relativ egal sein. Die Bachelorette hat momentan noch 17 andere Männer vor der Nase, um die sie sich kümmern muss.

