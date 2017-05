Jessica Paszka ist die neue Bachelorette. 2017 kämpfen 20 Single-Männer um das Herz der hübschen Brünette auf RTL. Doch wie tickt Jessica Paszka privat? Hier erfährst Du alle Infos zur Bachelorette 2017.

Alle Infos zur Show "Die Bachelorette"

Jessica Paszka: Das musst Du über die Bachelorette wissen!

Jessica Paszka ist 27 Jahre alt (15.04.1990) und kommt ursprünglich aus Essen. Nach der Schule machte sie eine Lehre zur Bürokauffrau und arbeitete zunächst auch in diesem Beruf. Doch ihr Leben änderte sich schlagartig, als sie an der Kuppelshow "Der Bachelor 2014" teilnahm. Die 27-Jährige kämpfte um das Herz des Rosenkavaliers Christian Tews, allerdings entschied er sich für Katja Kühne. Jessica erreichte Platz fünf und lernte in der Show Angelina Heger kennen, mit der sie sich erst befreundete und später zerstritten hat.

Auch wenn sie bei "Der Bachelor 2014" nicht ihre große Liebe gefunden hat, brachte ihr die Show einiges. Inzwischen arbeitet Jessica Paszka als Model, Sängerin und Tänzerin. Außerdem ist sie als TV-Sternchen bekannt und nahm 2016 an der Show "Promi Big Brother" teil.

Nun wird Jessica Paszka bei "Die Bachelorette 2017" nach der großen Liebe *räusper* suchen.

Jessica Paszka: So tickt die Bachelorette privat!

Jessica Paszka liebt es im Rampenlicht zu stehen. Die Teilnahme an "Die Bachelorette" wird ihr eine enorme Aufmerksamkeit bringen, wodurch sie ihre Projekte pushen kann. Jessica liebt Luxus, feiern und shoppen. Sie ist ein offener, humorvoller und direkter Mensch - die Staffel kann also sehr unterhaltsam werden!

