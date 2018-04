Jenefer Riili: Zieht der BTN-Star für das Baby nach München?

Es dauert nur noch ein paar Wochen, dann werden die „Berlin – Tag und Nacht“-Stars Jenefer Riili und Matthias Höhn zum ersten Mal Eltern! Auf Instagram geben die zwei Schauspieler regelmäßig Baby-Updates.

Hier soll Jenefer Riilis Baby geboren werden

Im Juni soll das erste gemeinsame Kind von Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) zur Welt kommen. Weil das in gar nicht mehr allzu weiter Ferne liegt, machen sich die beiden BTN-Schauspieler natürlich langsam auch Gedanken darüber, wo und wie die Geburt stattfinden soll. Und da hat Jenefer ganz klare Vorstellungen, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet: „Matze und ich waren gerade in der Geburtstklinik wo unser Baby auf die Welt kommen soll und haben uns angemeldet“, erzählte sie. Dafür ist das BTN-Couple extra von Berlin nach München geflogen! Anscheinend eine gute Entscheidung: „Es ist richtig richtig schön dort“, schwärmte Matthias von der Klinik.

Jenefer ist selbst geborene Münchenerin

Die zukünftigen Eltern hoffen am Tag der Geburt auf ein freies Familienzimmer, damit alle drei zusammen dort übernachten können. Aber warum soll das Baby eigentlich ausgerechnet in München zur Welt kommen? „Ich bin ja Münchenerin“, erklärte Jenefer in ihrer Insta-Story. „Ich möchte dass das Baby auch da geboren wird, wo ich geboren wurde.“ Klein-Riili wird also ein richtiger Bayer! Oder eine richtige Bayerin?

Die beiden lüften das größte Baby-Geheimnis

Ob Jenefer Riili und Matthias Höhn einen Jungen oder ein Mädchen bekommen, haben die zwei "Berlin - Tag und Nacht"-Darsteller bisher noch nicht verraten. Doch das soll sich schon nächste Woche ändern! Jenefer hat bereits angekündigt, dass sie dann das Geheimnis um das Geschlecht auf Social Media lüften will. Auch auf einen Namen hat sich das Paar schon geeinigt! "Es wird ein internationaler Name, sehr klassisch und schön", verriet Jenefer gegenüber "Promiflash."

Ob sie und Matze nach der Geburt ihres Babys in München bleiben wollen oder direkt zurück nach Berlin gehen, haben die beiden bislang für sich behalten.