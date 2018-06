Jenefer Riili und Matthias Höhn: Ihr Baby ist endlich da!

Seit zwei Tagen gab es kein Lebenszeichen von den "Berlin - Tag und Nacht"-Stars Jenefer Riili und Matthias Höhn. Die Fans der beiden vermuteten schon, dass wohl der Moment gekommen sein könnte und ihr Sohn Milan in München das Licht der Welt erblickt hat - denn Jenefer war hochschwanger! Jetzt meldeten sich Jenni und Matze endlich via Instagram zu Wort!

Fans sorgten sich: Gab es Probleme bei der Geburt?

Das Warten hat ein Ende: Der kleine Milan ist da! Jenefer Riili und Matthias Höhn sind Eltern und können ihr Glück kaum fassen. Nachdem die beiden am Dienstagabend zuletzt ein Foto gepostet hatten, auf dem sie sich an den Händen hielten und im Hintergrund ein CTG-Gerät zu sehen war, waren die Fans der beiden BTN-Stars sich sicher: Klein Milan ist unterwegs.

Instagram/jenefer_riili

Denn beim CTG werden die Herztöne des Babys und gleichzeitig die Wehen der Mutter gemessen - und Jenni war bereits in der 39. Schwangerschaftswoche (zur Info: Insgesamt gibt es 40 Schwangerschaftswochen). Seitdem machten sich die Fans Gedanken, ob es den werdenden Eltern und dem bis dahin noch ungeborenen Baby wohl gut geht - denn zwei Tage lang gab es kein Update mehr!

Jenefers und Matzes süße Botschaft an ihre Fans

Jetzt gaben Jenefer Riili und Matthias Höhn endlich Entwarnung: "Hey Leute :) unser kleiner Milan hat am Mittwoch, den 13.06. um 8:20 Uhr das Licht der Welt erblickt. Wir sind unglaublich stolz und voller Liebe. Mehr Infos gibts die nächsten Tage. P.S.: Er ist das Schönste, was wir jemals gesehen haben! Liebe Grüße von Milan, Matze und Jenni", posteten die frisch gebackenen Eltern am Donnerstagabend in ihre Insta-Stories. Dazu ein zuckersüßes Bild, auf dem Matthias und Jenefer sich wieder an den Händen halten - doch diesmal ist da auch noch Milans winziges Händchen, das den Zeigefinger seiner Mama umklammert.

Instagram/jenefer_riili

Wir freuen uns für die kleine Familie, sind schon ganz gespannt auf die ersten Baby-Pics und wünschen den Dreien alles Gute für die Zukunft!

